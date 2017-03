Ghen ăn tức ở với… em rể

V. khai rõ số tiền trên bỏ trong cốp xe và nghi em rể lấy, nhờ công an tìm giúp. Vào cuộc, công an thấy nhiều chi tiết không hợp lý, “quần” V. và anh này khai thật: Thấy gia đình dành nhiều tình thương cho em rể nên dựng chuyện bị mất trộm để mọi người nghi ngờ, mất lòng tin. Còn số tiền trong cốp xe anh ta mang đi giấu chứ chẳng mất. Mới đây, công an phạt V. 750.000 đồng về hành vi báo án giả… Em rể sống tốt, đối xử đàng hoàng, chẳng mừng cho em gái thì thôi, đằng này lại ghen ăn tức ở đi vu vạ, rõ chán ông anh vợ này!