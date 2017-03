Giả làm chồng khi nhầm phòng khách sạn

Vào thang máy, thay vì lên tầng 3, anh ta bấm nhầm tầng 2. Khi thang máy dừng, Trạng đẩy cửa bước vào một phòng và tá hỏa khi biết vào nhầm phòng.





Định quay ra nhưng thấy chị A. say ngủ, váy áo hớ hênh nên nảy sinh ý định… “đóng thế” chồng chị A. Trạng tháo bỏ “xiêm y”, trèo lên nằm cạnh và khi chuẩn bị “tới Z” thì chị phát hiện, tống cho một đạp, kêu cứu, Trạng bỏ chạy. Sáng hôm sau chị đến công an trình báo. Mới đây, TAND TP Nha Trang phạt Trạng hai năm tù về tội hiếp dâm… Đã từng xảy ra nhiều vụ mà khi đột nhập, kẻ trộm cầm lòng hổng đậu khi thấy phụ nữ say ngủ, Trạng không trộm nhưng hổng thoát nổi cái… bẫy chết người này!