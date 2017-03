Giận vợ chém… công an

Dòm qua dòm lại không thấy vợ đâu, Nam cho là vợ bỏ đi chơi với người khác nên sôi máu, vác dao đi tìm. Một tay lái xe, một tay cầm dao yếm đi tìm vợ, Nam gặp phải tổ đặc nhiệm Công an huyện Châu Thành. Thấy bộ dạng của Nam, công an ra hiệu lệnh dừng xe, người này phóng thẳng vào mô tô cảnh sát, vung dao quơ loạn xạ, trúng tay một chiến sĩ. Nam bị khống chế, bắt giam. Hiện công an đang củng cố hồ sơ xử lý Nam tội chống người thi hành công vụ. Rõ là gan cóc tía!