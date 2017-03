Giấu cả kho đồ trộm trong nhà

Sau thời gian mật phục, Thanh bị “vịn” khi vừa xuất hiện. Các trinh sát kinh ngạc khi kiểm tra nhà của Thanh, ngoài chiếc máy tính bảng thì trong một căn phòng chứa la liệt đồ điện tử khác gồm: 14 tivi màn hình tinh thể lỏng nguyên kiện, gần 20 môtơ bơm nước, ba laptop và cả lô cả lốc đồ điện tử gia dụng khác. Bước đầu công an xác định đây là số tài sản mà Thanh ăn trộm ở Quảng Ngãi, Bình Định… chưa tiêu thụ hết. Công an huyện Phù Mỹ đang phối hợp với công an các địa phương điều tra mở rộng vụ án. Xem ra thực hiện suôn sẻ “công đoạn cuối” của chuỗi hành vi ăn trộm cũng chẳng dễ tí nào!