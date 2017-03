Giở chiêu ăn vạ bãi xe

Phía nhà hàng đang làm thủ tục bồi thường thì mới đây công an phát hiện T. đang gạ bán chiếc xe mà T. báo mất nên đưa về trụ sở làm rõ. T. khai nhận: Sau khi dự tiệc cưới, T. lợi dụng lúc đông người dắt xe ra khỏi bãi mang gửi nơi khác. Sau đó T. quay lại nhà hàng, vờ tìm xe, đưa phiếu để bắt đền… Công an phường vừa bàn giao T. cùng tang vật cho công an quận xử lý về hành vi trộm. Ăn vạ kiểu này, Chí Phèo phải bái làm sư phụ!