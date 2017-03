Hà bá cũng ngán!

Thấy thanh niên này “chơi trội”, người dân điện thoại báo công an vì sợ anh ta chết đuối. Công an đường thủy mang ba xuồng máy cùng hơn chục chiến sĩ đến “mời” anh lên bờ nhưng anh ta bốc bùn… ném về phía công an. Sau khi khống chế kéo lên xuồng, công an phát hiện anh ta phê ma túy đá, không làm chủ được hành vi. Ngáo đá mà xuống sông, hà bá còn phải chê nữa là!