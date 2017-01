Ở lại nhà anh Q., khi vợ anh đang phơi cà phê, Liên động lòng, khống chế vợ anh Q. định làm nhục. May là anh Q. về kịp, ngăn chặn kịp thời nên Liên đã bỏ trốn. Tưởng Liên sợ trốn luôn, không ngờ chiều 2-1, Liên lù lù quay lại nhà anh Q. đòi tiền công hái cà phê và gia đình bí mật báo công an đến bắt. Công an huyện Lâm Hà đang điều tra vụ hiếp dâm này. Chẳng biết nghi can này liều hay lì nữa?