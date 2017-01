Hối lộ công an xin tha cho… kẻ trộm

Qua xem xét hiện trường, lấy lời khai… công an phát hiện ra ngay thủ phạm. Mới đây, khi nghe báo kết quả điều tra, anh Th. liền len lén dúi cho cán bộ 10 triệu đồng, năn nỉ công an bỏ qua vì kẻ trộm tiền là... vợ anh! Công an đã từ chối “món quà” này, xử lý vụ trộm. Thường thì người bị hại rất ấm ức, muốn công an tìm ra nhanh, xử lý nghiêm kẻ ăn trộm tài sản của mình nhưng khi biết thủ phạm là người thân thì dở khóc dở mếu!