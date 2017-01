Kẻ trộm bị bắt vì cô gái ngủ hớ hênh

Khi vào một căn phòng, Trung thấy chị NTDH, nhân viên của tiệm, đang say ngủ và… hớ hênh. Trung lén lột đồ cô gái trẻ, khống chế nạn nhân. May mắn là cô gái tỉnh dậy, chạy vào nhà vệ sinh cố thủ và tri hô. Mọi người trong tiệm kịp đến, khống chế Trung, bắt giao cho công an để xử lý về hành vi hiếp dâm. Có rất nhiều kẻ trộm khi vào phòng ngủ nạn nhân đã… cầm lòng không đặng và bị bắt giữ.