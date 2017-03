Kẻ trộm chở bị hại đi báo công an

Khoảng 10 giờ đêm, đợi chị H. làm việc, Bính lấy xe của chị bên trong có tiền, điện thoại cùng thẻ ATM mang đi giấu.





Khi chị H. báo mất xe, Bính liền chở nạn nhân đến công an trình báo. “Người tốt” này còn cho chị mượn điện thoại báo ngân hàng khóa tài khoản. Khi biết mật khẩu thẻ, hôm sau Bính đến ngân hàng rút tiền. Qua xác minh hình ảnh người rút tiền tại trụ ATM, công an đưa Bính về trụ sở làm việc. Mới đây, Bính bị tòa Khánh Hòa y án chín tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Kẻ tham này diễn kịch tốt, qua mắt được bị hại nhưng đâu lừa được công an.