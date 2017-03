Kẻ trộm nhát gan

Kẹt tiền, Giang đến nhà trọ của chị hỏi ứng tiền công. Khi tới nơi, Giang thấy cửa nhà trọ mở nhưng vắng người liền lẻn vào trộm laptop… mang bán nhưng giữ lại chiếc điện thoại để dùng.





Tuy nhiên, vừa trộm buổi sáng thì buổi chiều Giang tự động mang điện thoại đến công an tự thú vì nghĩ rằng công an sẽ tìm ra mình. Giang vừa bị khởi tố để điều tra về tội trộm cắp tài sản. Chưa ai gọi hỏi, nghi vấn gì thì Giang đã đến công an tự thú là hành vi tốt nhưng nhiều người cho là tốt nhất đừng ăn trộm.