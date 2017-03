Kẹt tiền… mua dâm!

Đến khuya, Toàn và Trí kiếm cớ mượn xe anh C. đi công chuyện, giao phòng trọ cho hai người trông coi.





Ra khỏi phòng, hai người bạn anh C. chẳng biết đi đâu nên sau một hồi loanh quanh, họ chạy xe ra khu vực Diễn Thành, huyện Diễn Châu tìm gái bán dâm. Kẹt nỗi là chẳng ai còn tiền nên hai người bèn mang xe anh C. đi cầm được 5 triệu đồng rồi vào bãi biển Diễn Thành “vui vẻ” qua đêm. Sau khi tiêu hết tiền, hai người quay về thì biết anh C. đã báo công an nên ra trình diện... Công an thị xã Cửa Lò đang hoàn tất thủ tục xử lý hai kẻ ham vui tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Kẹt tiền bất tử chi vậy hổng biết!?