Quay lại tìm không thấy, chị báo cho Công an phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) tìm giúp. Công an biết cô H., bạn học của V. lấy hai chiếc điện thoại bỏ quên, yêu cầu trả lại nhưng cô này chối quanh. Buộc lòng công an phải đưa hình ảnh trích xuất từ camera ghi hình của nhà trường cô này mới thừa nhận. Hổng phải của mình thì trả lại cho khổ chủ, tham làm chi cho mang tiếng mang tăm!

