Kiếm chuyện với công an

Đến nhà không gặp, Hải chạy xe đến trụ sở công an xã tìm nhưng cũng không gặp. Bực mình, Hải văng tục, cản trở các công an viên làm việc. Được can ngăn, Hải đánh dân phòng, công an viên… Mới đây, VKS có cáo trạng, truy tố Hải tội gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Chẳng rõ Hải mâu thuẫn gì với vị phó công an nhưng cách gây sự của Hải rõ là gan cóc tía!

AS