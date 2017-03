Kỳ công trộm xe của bạn gái

Hiền liền chở chị đến công an trình báo và luôn miệng trách mình: “Tại anh mời em đi cà phê…”. Sau gần 20 ngày điều tra, mới đây công an đã bắt Hiền và hai đồng phạm vì anh ta là tác giả của vụ trộm xe. Hiền khai nhận anh ta đã cắt sẵn một chìa khóa đưa cho hai đồng phạm, dụ chị H. đi uống cà phê… Kể ra anh ta cũng tốn công sức để dàn dựng vụ trộm nhưng vải thưa làm sao che được mắt thánh của công an!