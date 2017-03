Lại chết vì… mời rượu

Thấy bạn đã say nên Trần Vũ Đường ở xã Đông Thái, huyện An Biên (Kiên Giang) ngăn không cho bạn uống ly rượu do Dương Hoài S. mời.

Hậm hực vì mời rượu lại bị kỳ đà cản mũi nên khi Đường về nhà, S. rủ bạn đuổi theo đánh cho “bõ tật coi thường người khác”. Bị đánh đau, Đường lấy dao ra đâm làm S. chết. Ngày 26-8, TAND tỉnh Kiên Giang phạt Đường tám năm tù về tội giết người. Nhậu chung và người ta đã uống đến say mà còn ép nhau, giận nhau đến người mất mạng, kẻ đi tù, thiệt không đáng mặt đệ tử lưu linh. NGUYỄN TRẦN