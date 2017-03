Lại giỡn mặt công an

N. tường trình: Đến chỗ vắng, anh dừng xe bên đường đi “trút bầu tâm sự”. Khi đang “xả” thì hai thanh niên phóng chiếc xe anh vừa mượn đi mất.





Công an đi thu thập thông tin, “tòi” ra chuyện anh này ham chơi hơn làm, cờ bạc… nên nhanh chóng xác định đây là vụ trộm giả. Sự thật là anh ta thua độ đá banh, gán chiếc xe cho một chủ tiệm cà phê chứ chẳng có vụ trộm nào. Hiện công an phường đang hoàn tất hồ sơ xử lý N. hành vi báo tin giả. Hầu hết những vụ trộm, cướp… giả đều bị lật mặt nhưng nhiều người cứ giỡn mặt với công an.