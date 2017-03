‘Làm giúp’ vì bạn quá say!

Đến hẹn, Th. rủ người bạn Lê Hồng Phong cùng đi gặp N. và ba cô cậu rủ nhau ăn nhậu. Đến khuya, say nên Th. không thể đưa người yêu về nhà mà thuê phòng để cả ba người nghỉ qua đêm. Vào phòng, Th. ngủ say như chết “chẳng làm ăn gì được” nên N. “bò” qua giường của Phong và hai người làm chuyện ấy. Hôm sau, gia đình thấy con gái về nhà với tình trạng mệt mỏi, ủ rũ nên sinh nghi, gặng hỏi và cô này kể lại chuyện qua đêm với “giai”. N. dưới 13 tuổi, theo luật thì cô ta có đồng lõa, đồng tình thì Phong cũng phạm tội hiếp dâm và công an đang xử lý Phong về tội này.

DIỄM TRÂM