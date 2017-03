Lấy phải xe có gắn định vị!

Yên trí với chiến lợi phẩm của mình, chiều hôm sau Cường mang tem giả đến dán vào xe, mang đi tiêu thụ thì bị công an tóm.

Số là trước đó, khi mất xe, anh Khánh báo công an và cho biết chiếc xe có gắn thiết bị định vị nên công an không khó mấy để xác định vị trí chiếc xe, tổ chức mật phục, chờ thủ phạm đến lấy. Nhiều tên sau khi trộm được xe máy, điện thoại, laptop… ngỡ ngàng khi bị công an bắt vì không biết là chủ nhân đã cài, gắn định vị trên đó.

DIỄM TRÂM