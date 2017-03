‘Nâng cấp’ cho học viên cai nghiện

Có điện thoại, Ngọc “triệu tập” các đại ca “ngang cấp” bàn chuyện kiếm tiền. Sau đó, cả nhóm lần lượt gọi các học viên đến, ép phải nói chuyện với gia đình của họ, yêu cầu gửi tiền vào tài khoản mà Ngọc ấn định. Học viên nào không nghe lời, Ngọc sai đàn em đánh. Theo xác định ban đầu của công an, chỉ trong vòng bốn ngày nhóm của Ngọc kiếm được gần 11 triệu đồng. Hiện công an đã khởi tố, bắt giam năm người về tội cưỡng đoạt tài sản. Kiếm tiền cách này nên công an đã “nâng cấp” cho các học viên từ trung tâm chữa bệnh lên “tạm trú” ở trại tạm giam!

H.CHÂU