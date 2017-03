Nàng dâu bị chém vì 'chê' cá đồng kho khế

Mới đây, bà H. mua được mớ cá đồng về kho khế, liền sớt một đĩa mang cho con trai và con dâu nhưng bị con dâu thẳng thừng từ chối.



Bực mình, bà H. buông lời cạnh khóe thì cô con dâu trả đũa, bà liền vớ con dao dọa chém. Cô này không vừa, nhào đến giật dao, bị bà quơ loạn xạ, trúng vào người con dâu nhiều nhát. Khi hay việc, cha chồng chị L. liền can ngăn, đưa đi trạm xá băng bó vết thương. Theo Công an xã Đức Thịnh, sau hai lần phân tích, hòa giải, cô con dâu nhận lỗi, cho là bà H. can thiệp quá sâu vào chuyện vợ chồng nên uất ức. Phía bà H. cũng thấy sai nên hai bên làm hòa… Đợi đến nước này mới chịu nhau, chỉ khổ cho mấy người đàn ông sống chung nhà!