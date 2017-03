Ngất ngây với những bức ảnh bé ngủ siêu dễ thương

Những người mẫu ảnh “siêu nhí” này được tạo dáng vô cùng đáng yêu trong những tấm mền mềm mại, ấm áp. Sandi Ford quan sát thận trọng và nắm bắt một cách chính xác khoảnh khắc các bé cười tươi để lưu giữ lại. Nhiều bậc cha mẹ đều muốn giữ lại hình ảnh con mình khi còn là trẻ sơ sinh và họ tìm đến Sandi Ford.

Nữ nhiếp ảnh gia này từng chia sẻ để có được những bức ảnh xinh đẹp này cô phải thức sớm cho các bé bú và ru chúng ngủ say rồi tạo dáng, chờ đợi khoảnh khắc đẹp nhất và bấm máy. Do các bé còn nhỏ, dưới 1 tháng tuổi nên ngủ say và thuận lợi cho nhiếp ảnh tạo kiểu.

Sandi Ford tập trung vào các chi tiết nhỏ, mỏng manh của các bé. Có ba con nhỏ, nữ nhiếp ảnh gia này biết cách làm thế nào để làm cho các bé cười, thoải mái và thư giãn trong giấc ngủ. “Các bé thật ngây thơ và xinh đẹp, đầy ắp niềm vui, sức sống trông như thiên thần tí hon. Tôi cố nắm bắt tất cả những điều này trong bức ảnh của mình” - Sandi Ford chia sẻ.