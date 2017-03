Ngủ nhầm nhà lạ

Đang xuống cầu thang, chị hoảng kinh khi thấy một người đàn ông nằm ngáy ngon lành ngay chân cầu thang, liền điện thoại báo chính quyền.





Công an phường nhanh chóng có mặt, gặng hỏi thì người đàn ông 46 tuổi này khai: Từ Quảng Nam ra Đà Nẵng phụ hồ nhưng chủ thầu không trả tiền công, buồn tình ông đi nhậu. Khi đã say thì đi lang thang, không hiểu sao lại ngủ trong nhà của chị D. Đến ông mà còn không biết vì sao chui vào được nhà người lạ nằm ngủ thì công an cũng chào thua với kẻ say này!