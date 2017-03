Người đẹp say, ba thanh niên bị bắt

Nhớ loáng thoáng về cuộc nhậu trước đó và cho là mình bị xâm hại, chị đến Công an quận Thanh Khê trình báo. Từ thông tin chắp vá, công an bắt ba người để xử lý về tội hiếp dâm. Trước đó, chị cùng bạn trai đến một quán ở Đà Nẵng cùng bốn người khác để nhậu. Gần tàn cuộc nhậu, chị say bí tỉ còn người bạn trai gục ngủ quên đất trời. Để bạn trai của H. ngủ lại quán, các “bợm nhậu” cử một người trong bàn đưa H. đến nhà nghỉ cho khỏe và anh này “cầm lòng hổng đậu” khi đưa cô gái say vào phòng. Khi các bạn nhậu đến nơi thuê chỗ nghỉ qua đêm, anh ta nói là có việc, bỏ về. Sau đó, lần lượt hai bạn nhậu khác thấy phòng của chị H. mở, đi vào kiểm tra thì thấy chị mê man, không quần áo nên cũng tranh thủ... Đành là ba ông bạn nhậu xấu nết nhưng giá như cô H. không say thì đâu đến nỗi này.