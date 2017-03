Ở với nhau hơn ba tháng, nhân lúc chị C. đi làm, Danh Cu mở tủ bợ mớ nữ trang của chị C. (tổng giá trị gần 44 triệu đồng) đem bán. Phát hiện mất trộm, chị C. trình báo và công an không khó mấy để lần ra kẻ trộm. Mới đây tòa đã phạt Danh Cu hai năm tù về tội trộm cắp tài sản.

