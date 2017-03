Rạch hàng loạt yên xe máy cho vui

Khi quay lại, hai yên xe của họ bị rạch một đường dài. Bực mình vì nhiều người bị rạch yên xe nên hai anh đến công an phường trình báo.





Qua trích xuất camera an ninh của khu nghỉ dưỡng, công an xác định nhóm choai choai 14-15 tuổi đi ngang qua “vuốt” rách yên xe máy… cho vui. Công an phường đang làm rõ để xử lý đám nhóc này về hành vi hủy hoại tài sản.