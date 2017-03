Tên trộm ‘á khẩu’ vì tin nhắn không đúng lúc

Làm việc với công an, Tự liên tục kêu oan, thực hiện triệt để “quyền im lặng” với điều tra viên.





Đang “chiếm thế thượng phong” trước công an, Tự biến sắc khi điện thoại của anh ta hiện ra tin nhắn: “Hai chiếc máy tính anh mang đến đã được mở khóa và chạy chương trình mới, mời anh qua nhận về”. Từ tin nhắn này, công an không khó để lần ra hai laptop mà Tự trộm cắp, nhờ thợ bẻ khóa. Anh ta vừa bị khởi tố về tội trộm cắp. Công an thầm cảm ơn anh thợ máy tính vì không có cái tin nhắn đúng lúc của anh này, chắc chắn công an phải dụng công nhiều hơn mới buộc được kẻ trộm nhận tội.