Thù người, hại… heo

Heo chết bất thường, chị đi báo công an. Sau thời gian vào cuộc, mới đây Công an huyện Lâm Hà xác định heo bị đầu độc, thủ phạm là Nguyễn Văn Tam, ngụ cùng xã với chị Thanh. Tam khai nhận: Do mâu thuẫn, thù tức chị Thanh nên lựa lúc chị vắng nhà, Tam đổ thuốc diệt côn trùng vào máng, đàn heo nhào vô ăn rồi ngã ra chết. Công an đang củng cố hồ sơ xử lý Tam. Tội nghiệp cho lũ heo bị chết oan!