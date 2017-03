Trả thù bằng... tưởng tượng!

Dòm sang nhà hàng xóm “thấy ghét” nên Thiêm móc điện thoại ra gọi báo cho cảnh sát PCCC rằng nhà hàng xóm đang bị bà hỏa viếng. Gọi xong, Thiêm tắt điện thoại đi ngủ. Nhận tin lúc rạng sáng, cảnh sát liền xác minh thông tin và biết đây là thông tin giả… Khai với công an, Thiêm cho hay có mâu thuẫn với hàng xóm nên tưởng tượng ra cảnh cháy, cung cấp thông tin giả để công an “quần” ông này. Rốt cuộc công an đã phạt kẻ chơi xấu này 2 triệu đồng về hành vi báo cháy giả. Ghét nhau, tưởng tượng cảnh gì cũng được chứ thể hiện ra bằng hành vi vi phạm, chẳng yên với công an.

