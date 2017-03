Trộm rồi gửi ảnh cho khổ chủ

Từ khi có điện thoại xịn, Quý thường chụp ảnh mà không biết là chiếc điện thoại này có chức năng tự kết nối vào máy tính của khổ chủ và chị này chỉ việc chép những bức ảnh mang đến công an trình báo. Công an không khó để xác định Quý là thủ phạm vụ trộm cắp và đang củng cố hồ sơ để xử lý. Thực tế, nhiều kẻ trộm các thiết bị di động hiện đại cứ nghĩ “đồ đã vào túi” là chẳng ai lần ra nhưng khi công an mời lên làm việc, họ mới té ngửa là khi sử dụng, họ đã “lạy ông con ở bụi này”.

DIỄM TRÂM