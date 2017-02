Trộm ‘tặng’ tiền thuê trọ cho nạn nhân

Sau vài câu trò chuyện, ông M. đưa người này vào… nhà trọ. Sau cuộc vui, người đẹp còn tặng ông M. 200.000 đồng để trả tiền thuê phòng. Cô này đi khỏi và ông M. ngất ngây vì được biếu không cả tình lẫn tiền thì phát hiện cái ví có 10 triệu đồng không cánh mà bay! Bốn hôm sau, tình cờ ông gặp “cố nhân” trên đường, ông liền đưa người này về Công an phường Mỹ Long, TP Long Xuyên làm việc. Tại công an, người này khai tên Nguyễn Thị Ngọc Thúy và thừa nhận đã trộm tiền của ông M… Công an đang lập hồ sơ xử lý Thúy về hành vi trộm.