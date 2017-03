Trộm thịt hộp, bị bắt vội xin ‘hối lộ’ nhẫn vàng

Khi hai người này vào Siêu thị Big C. Người phụ nữ lấy 10 hộp patê, sáu hộp thịt bỏ vào trong áo rồi bó lại giống như người đang có bầu, đi ra ngoài và bỏ vào xe. Không dừng lại ở đó, hai người tiếp tục đến Siêu thị Co.opmart, họ lấy 22 hộp thịt heo cho vào trong áo. Ngay lập tức “hiệp sĩ” Hải cùng đồng đội áp sát, đưa cặp đôi này giao công an phường. Trên đường đi, họ xin “hối lộ” cho “hiệp sĩ” một nhẫn và chiến lợi phẩm vừa trộm được nhưng bị từ chối. Tại cơ quan công an, hai người khai tên là Lý Thành và Nguyễn Thị Thanh Hương (cùng ngụ TP.HCM).

VĂN NGỌC