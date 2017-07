Trộm xong mượn mền đánh giấc

Công an phường nhanh chóng đến nơi nắm thông tin. Khi kiểm tra trên sân thượng của căn nhà, công an phát hiện một cô gái đang cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành… Bị mời về trụ sở, cô gái trẻ khai nhận: Vì chán nên bỏ nhà đi bụi. Khi hết tiền, cô lang thang, khi đến nhà anh C. thấy sơ hở nên đánh liều vào trong, lục túi quần đang treo lấy được 1,4 triệu đồng. Sau khi trộm, cơn buồn ngủ ập đến, cô “mượn” luôn mền, gối chủ nhà mang lên sân thượng đánh giấc cho đến khi bị công an phát hiện.