Trốn tù đi… đánh ghen

Đang lúc công an không biết Ch. trốn ở đâu thì nhận tin báo người này sẽ xuất hiện ở một quán cà phê trên đường Nguyễn Huy Tưởng (Đà Nẵng) nên giăng lưới. Số là Ch. nghe phong thanh chồng có bồ nên trốn ra Đà Nẵng để rình bắt tình địch. Mới đây, nghe tin chồng sẽ xuất hiện cùng bồ nhí tại quán cà phê, Ch. điện thoại cho con từ quê chạy ra hỗ trợ bắt ghen. Và khi Ch. vừa xuất hiện, công an ập đến bắt giữ… Công an sẽ chưa bắt được nếu Ch. không đi bắt ghen thế này.