Trút giận vào thợ điện!

Người này còn dọa: “Tao đâm cho thủng ruột bi giờ”. Anh M. bỏ chạy thì người thanh niên cũng lên xe bỏ đi. Qua sàng lọc, công an mời PVT sống trên địa bàn lên làm việc. Tại công an, T. khai: Trời nắng nóng, con đang bệnh lại bị cúp điện nên khi thấy anh M. lúi húi trên trụ điện, T. nghĩ anh M. đang cắt điện nhà mình nên đánh cho... bõ tức. Mới đây, công an phạt T. 750.000 đồng. Nắng nóng mà bị cúp điện, con người ta dễ “khùng” bất tử nên thợ điện ra đường phải cẩn thận!

DIỄM TRÂM