Trên đường chở 80 triệu đồng tiền bán phân của công ty về thì bị ba tên cướp đánh, khống chế lấy tiền, công an nhanh chóng đến hiện trường xác minh. Các trinh sát gặp khó vì không ai cung cấp được thông tin sự việc dù địa điểm, thời điểm bị cướp rất nhiều người qua lại. Thế là công an chuyển hướng điều tra và không khó mấy để buộc lái xe thừa nhận đây là vụ cướp giả. Cứ tưởng bở thế này, không bị công an xử phạt mới lạ!

HC