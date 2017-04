Xin công an trả lại tiền… đánh bạc!

Biết việc này nên khi bán được con bê 8 triệu đồng, vợ Mẫn giấu kỹ vì sợ chồng mang đi “nướng” vào trò đỏ đen. Tuy nhiên, khi chị vợ vừa sang nhà hàng xóm, Mẫn lấy hơn 7 triệu đồng rồi điện thoại cho các con bạc để sát phạt. Khi các con bạc đang say máu, công an ập vào bắt năm người, thu giữ trên chiếu bạc hơn 12 triệu đồng. Sau khi bị bắt, Mẫn năn nỉ công an… xin lại tiền để trả cho vợ! Công an đã khởi tố năm người để điều tra nên vụ xin lại tiền này không được đáp ứng vì nó là tang vật của vụ án.