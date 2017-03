Xịt hơi cay vào công an ngay tại trụ sở

Lúc cán bộ đi lấy hồ sơ, Khôi ca ngay bài tẩu mã. Thấy Khôi bỏ đi, một trinh sát yêu cầu quay lại, giữ thì anh ta liền rút bình xịt hơi cay trong người, chĩa vào mặt anh trinh sát xịt.





Một cảnh sát khác đến hỗ trợ cũng bị Khôi xịt hơi cay vào mặt… Mới đây, Khôi bị phạt một năm tù về tội chống người thi hành công vụ. Chỉ say say tê tê vì chất gây nghiện mới to gan cỡ này chứ người bình thường bị công an mời đã sợ mất vía.