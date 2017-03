Tư nhân sẽ đầu tư, mở rộng sản xuất

TS TRẦN DU LỊCH, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội Cần giải quyết từ gốc nhiều vấn đề

Đầu tư công là trung tâm của chính sách tài chính công. Do đó, cần giải quyết vấn đề từ gốc.

Thứ nhất, cần đổi mới căn bản Luật Ngân sách nhà nước hiện hành, trên cơ sở đó sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý nợ công và các đạo luật khác có liên quan. Ngoài ra, đổi mới căn bản quy trình lập và thông qua ngân sách hằng năm của Quốc hội; nâng cao vai trò của Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội trong việc dự toán và thẩm định ngân sách; giám sát thực thi ngân sách… Thứ hai, phải xây dựng cơ chế ngân sách “cứng”, xóa cơ chế ghi thu ghi chi; không duy trì các loại quỹ trong cơ quan hành chính công quyền. Nếu kỷ cương ngân sách không được thiết lập như vậy thì không thể kiểm soát được nợ công. Thứ ba, phải cải cách mạnh mẽ nền hành chính công theo hướng làm rõ trách nhiệm của từng cấp chính quyền. Xóa cơ chế phân cấp theo kiểu khoán trắng như hiện nay, thay bằng hai loại cơ chế: phân quyền và ủy quyền giữa trung ương và địa phương một cách minh bạch, trách nhiệm rõ ràng. Những vấn đề trên liên quan đến các dự án luật mà Quốc hội đang xem xét: Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Tổ chức chính phủ; Luật Ngân sách nhà nước. Thứ tư, Quốc hội cần sớm ban hành đạo luật về “định chế phi lợi nhuận”. Có định chế này sẽ giải quyết được hàng loạt vấn đề như thiếu minh bạch trong kinh doanh giáo dục, y tế; các loại dịch vụ công ích do nhà nước và tư nhân cung cấp; huy động sự đóng góp của xã hội vào đầu tư phúc lợi xã hội… PHẠM LINH, Tiến sĩ kinh tế Đại học Preston - Hoa Kỳ, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Việt Á Bất động sản, gỗ, dệt may sẽ thu hút đầu tư

Số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào cuối năm 2014 cho thấy nhà đầu tư đến từ các quỹ đầu tư, tập đoàn lớn của Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… ngày càng quan tâm đến thị trường Việt Nam. Số vốn FDI vào lĩnh vực bất động sản trong năm 2014 tăng gần gấp ba lần so với năm trước đó. Điều này cho thấy dấu hiệu tốt cho nền kinh tế khi môi trường, hành lang pháp lý đang ngày càng hoàn thiện. Bên cạnh đó, dự kiến năm nay cùng lúc chúng ta sẽ tham gia hàng loạt hiệp định thương mại với các cộng đồng kinh tế quốc tế. Đặc biệt, việc ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) giúp môi trường kinh doanh ở Việt Nam chắc chắn được đánh giá cao hơn hẳn nhiều nước khác. Bất động sản là một trong những ngành mà nhà đầu tư ngoại đã tham gia nhiều trong các năm 2013, 2014. Năm nay, bất động sản vẫn sẽ là ngành ưa thích của nhà đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, nhà đầu tư nước ngoài cũng sẽ chú ý đến các ngành nghề hưởng lợi nhiều từ TPP như dệt may, sản xuất sản phẩm gỗ xuất khẩu… Thực tế cho thấy các nhà đầu tư ngoại đã mua ròng các cổ phiếu ngành bất động sản, sản xuất đồ gỗ, dệt may… ngay từ những phiên cuối năm 2014. Tôi cho rằng cổ phiếu bất động sản sẽ tăng ít nhất là 20% trong năm nay, ngành dệt may, sản xuất đồ gỗ sẽ có thể tăng nhiều hơn nữa khi TPP được triển khai chính thức. TS Lê Chí HiẾu,Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc ThuDuc House,

Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM Nhà đầu tư đã quay trở lại

Trong những ngày đầu năm đã xuất hiện làn sóng nhà đầu tư thứ cấp quay trở lại thị trường bất động sản (BĐS). Nhìn chung thị trường BĐS năm nay sẽ phát triển hơn năm ngoái, phân khúc chủ đạo là nhà trung bình thấp. Tuy nhiên phân khúc cao cấp cũng đang từ từ phục hồi ở những khu vực thuận lợi về cơ sở hạ tầng. Điều đó cho thấy đi đôi với những khó khăn về nợ xấu, hàng tồn kho, các dự án ngưng hoạt động… thì một dòng chảy khác vẫn đang hồi sinh và ra đời.

Dự báo năm 2015 nguồn cung căn hộ tại thị trường Hà Nội, TP. HCM sẽ rất lớn. Điều này tạo ra áp lực về giá, chất lượng dự án. Vì thế chủ đầu tư cần có chiến lược giá hướng đến khả năng chi trả của khách hàng, tiếp thị sản phẩm và áp dụng nhiều chính sách, chiêu thức để thúc đẩy mãi lực... nhằm bắt kịp nhu cầu của thị trường.