10 bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại

Dẫn đầu là Titanic (1997, ảnh) của đạo diễn James Cameron với 1.842.879.955 USD, kế tiếp là The lord of the rings: The return of the king (2003) của đạo diễn Peter Jackson với 1.119.110.941 USD, Pirates of the Caribbean: Dead man’s chest (2006) của Gore Verbinski với 1.066.179.725 USD, The dark knight (2008) của Christopher Nolan với 1.001.082.160 USD.

Các phim tiếp theo chưa vượt qua ngưỡng 1 tỉ USD có thêm một tập của Chúa tể những chiếc nhẫn, một tập của Cướp biển Caribê, hai tập phim Harry Potter, một phim hoạt hình, xếp theo thứ tự doanh thu từ cao đến thấp: Harry Potter and the philosopher’s stone (2001), Pirates of the Caribbean: At world’s end (2007), Harry Potter and the order of the Phoenix (2007), The lord of the rings: The two towers (2002), Star wars, episode I: The phantom menace (1999) và Shrek 2 (2004).

Với bốn phim vượt qua ngưỡng 1 tỉ USD, bảng xếp hạng trên chỉ căn cứ vào giá vé bán ra tại thời điểm phát hành, bỏ qua lạm phát và các sản phẩm phụ của phim. Ngoài ra, bảng xếp hạng này không xét đến thị trường điện ảnh Liên Xô (cũ).

Nếu quy tổng doanh thu thành USD (có tính lạm phát) thì bảng xếp hạng trên thay đổi rất nhiều. Chẳng hạn, bộ phim đoạt tám giải Oscar Gone with the wind (Cuốn theo chiều gió, 1939) sẽ chiếm giải quán quân với tổng doanh thu 2.699.710.936 USD. Hai phim xếp kế tiếp là Star wars 4: A new hope (1977) và Snow White and the seven dwarfs (Bạch Tuyết và bảy chú lùn, 1937). Titanic lọt xuống vị trí thứ tư.