10 bộ phim được mong đợi nhất năm 2011

Hai ngôi sao trẻ đình đám của Hollywood Robert Pattinson và Kristen Stewart - Ảnh: Reuters



The Hangover 2 (26.5), Thor (6.5), Green Lantern (17.6), Mission: Impossible 4 (16.12), Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (20.5), Captain America (22.7), Super 8 (hè 2011).

Theo Phạm Hải (TNO)

Không mấy bất ngờ khi ngôi đầu bảng xếp hạng top 10 phim “bom tấn” năm nay thuộc về Harry Potter và bảo bối tử thần - phần II (Harry Potter and The Deathly Hallows - Part II). Vẫn là dàn ngôi sao trẻ: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Ralph Fiennes… đã gắn bó với Harry Potter trong suốt 10 năm qua, phần cuối cùng của loạt phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại này (6 tập phim đầu tiên đạt hơn 5,4 tỉ USD) hứa hẹn sẽ tiếp tục thắng lớn trong năm 2011.Theo thông tin từ nhà sản xuất Warner Brothers, Harry Potter và bảo bối tử thần - phần II dự kiến sẽ được phát hành ở cả phiên bản 2D và 3D vào trung tuần tháng 7.2011.Xếp vị trí thứ hai là tập thứ tư của loạt phim Chạng Vạng: Hừng đông - phần I (The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part I). Theo nhà viết kịch bản Melissa Rosenberg, tập cuối cùng trong loạt phim ăn khách này sẽ là một kết thúc đẹp cho câu chuyện tình của chàng ma cà rồng Edward với Bella xinh đẹp, bằng một đám cưới lãng mạn và một tuần trăng mật ngọt ngào.Melissa Rosenberg cũng cho biết thêm rằng, ngoài những cảnh quay hành động, đậm màu sắc siêu nhiên, hấp dẫn như các tập phim trước, Hừng đông sẽ còn làm khán giả bất ngờ bởi nhiều cảnh “nóng” của cặp đôi trẻ Bella và Edward.Dự kiến Hừng đông - phần I sẽ được khởi chiếu vào ngày 18.11.Nhận được nhiều sự kỳ vọng thứ ba là bộ phim kinh dị, hành động Cô gái có hình xăm rồng (The Girl with the Dragon Tattoo) của đạo diễn nổi tiếng David Fincher, thủ vai chính là ngôi sao đang lên Rooney Mara, và “điệp viên 007” Daniel Crag.Cô gái có hình xăm rồng được chuyển thể từ bộ đầu tiên trong bộ ba tiểu thuyết ăn khách, tạo được tiếng vang lớn năm 2004, The Millennium Trilogy của nhà văn Thụy Điển Stieg Larsson.Phim là cuộc săn lùng, rượt đuổi kịch tính, rùng rợn của hai nhân vật chính: Lisbeth Salander (do Rooney Mara thủ vai) và Mikael Blomkvist (do Daniel Crag thủ vai), trong hành trình tìm kiếm cô cháu gái mất tích của một ông trùm công nghiệp đang ốm yếu.Cô gái có hình xăm rồng được công chiếu vào ngày 21.12. Hai phần tiếp theo của bộ phim dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2012.Các bộ phim tiếp theo trong top 10 phim “bom tấn” được mong đợi nhất năm 2011 (kèm theo ngày công chiếu) lần lượt: