10 bộ phim hay nhất năm 2012

Theo Reuters, danh sách 10 phim hay nhất năm 2012 vừa được AFI công bố hôm 10.12 (giờ địa phương).



Danh sách này bao gồm Life of Pi (đạo diễn Lý An), Django Unchained (đạo diễn lừng danh Quentin Tarantino), bộ phim về tổng thống Mỹ Lincoln của Steven Spielberg, Moonrise Kingdom của Wes Anderson, phim ca nhạc Les Miserables, “bom tấn” The Dark Knight Rises…









Đạo diễn Lý An và diễn viên Suraj Sharma (phải) tại buổi công chiếu đặc biệt bộ phim Life of Pi ở Los Angeles (Mỹ) - Ảnh: Reuters



Theo Ngát Ngọc (TNO)



Bộ phim về cuộc truy bắt trùm khủng bố Osama bin Laden Zero Dark Thirty dù chưa công chiếu rộng rãi nhưng cũng nằm trong danh sách này. Đây là bộ phim đã giành được giải thưởng cao nhất của Hiệp hội các nhà phê bình phim New York và Hội đồng các nhà phê bình phim quốc gia Mỹ (NBR).Tuy nhiên, danh sách này cũng vắng bóng những bộ phim đáng chú ý như The Master, The Hobbit…Những bộ phim này đã được chọn ra bởi các nhà phê bình, học giả, các nghệ sĩ trong lĩnh vực truyền hình - điện ảnh… do Viện phim Mỹ ủy thác.Danh sách này được thông tin ngay trước thềm công bố giải Screen Actors Guild (giải thưởng của Hiệp hội diễn viên Mỹ) và công bố đề cử giải Quả cầu vàng sẽ diễn ra vào ngày 12 - 13.12. Đây đều là những “gợi ý” xác đáng cho giải Oscar sắp tới.Cũng trong dịp này, AFI công bố danh sách 10 chương trình truyền hình hay nhất, trong đó có những cái tên như Mad Men, Breaking Bad, American Horror Story…Những bộ phim và chương trình truyền hình này sẽ được vinh danh tại một buổi tiệc tại Los Angeles (Mỹ) vào ngày 11.1 tới.