10 bộ phim lãng mạn đáng xem ngày valentine

The Notebook

Bộ phim luôn được xếp hạng là một trong top những phim tình cảm hay nhất mọi thời đại. Chuyện tình giữa chàng trai nghèo Lion (Ryan Gosling) và Alice (Rachel McAdams) như một giấc mơ đẹp nhất về sức mạnh tình yêu. Cũng như mọi câu chuyện tình yêu kinh điển khác, đôi tình nhân trẻ đã lần lượt trải qua bao khó khăn ngăn trở: Khoảng cách địa vị, sự phản đối của gia đình và sự xuất hiện của người thứ ba để trở về bên nhau.





The Fault in Our Stars

Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn John Green, The Fault Our Stars kể về một cô gái trẻ mắc bệnh ung thư tuyến giáp đã di căn tới phổi, đang sống trong những ngày cuối cùng của cuộc đời và một chàng trai mắc chứng bệnh ung thư xương với một bên chân giả. Hai người gặp nhau tại một câu lạc bộ dành cho những bệnh nhân ung thư. Họ tranh luận về việc ai rồi một ngày cũng phải đối diện với cái chết...





The Vow

Leo (Channing Tatum) và Paige (Rachel McAdams) là một cặp vợ chồng trẻ đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc thì bất ngờ sau một tai nạn, Paige hoàn toàn mất trí nhớ và không nhận ra chồng mình. Khi mọi nỗ lực gợi lại trí nhớ của Paige đều thất bại, Leo vẫn quyết không từ bỏ tình yêu của mình. Anh chấp nhận "yêu lại từ đầu" với Paige, bắt đầu hẹn hò và chinh phục vợ bởi anh vẫn luôn giữ lời thề nguyền mà anh và Paige đã trao nhau trong ngày cưới.





La La Land

Những kẻ khờ mộng mơ là câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp kể về tình yêu chân thành và đầy mơ mộng giữa nhạc công jazz Sebastian (Ryan Gosling) và nữ diễn viên kiêm nhân viên pha chế nhiều hoài bão Mia (Emma Stone).

Trong một lần tình cờ gặp nhau, trải qua nhiều thử thách và rồi tình yêu giữa họ đã nảy sinh. Lần lượt Sebastian và Mia làm tổn thương lẫn nhau theo nhiều cách để rồi ngày trở lại sau năm năm xa cách, khi Mia đã trở thành một nữ diễn viên nổi tiếng và kết hôn cùng người đàn ông khác thì Sebastian trở thành ông chủ một hộp đêm. Khi nhận ra người yêu năm nào trước mặt, họ chỉ kịp dành cho nhau một nụ cười, nụ cười dành tặng những thề nguyền và hoài bão của tuổi trẻ.





The lake house



Ngôi nhà bên hồ đem đến một câu chuyện tình nhẹ nhàng, mênh mang dập dềnh như mặt sóng trên hồ và thơ mộng như chính ngôi nhà lẻ loi ấy. Bộ phim kể về tình yêu giữa Alex (Keanu Reeves) và Kate (Sandra Bullock), hai con người sống chung một ngôi nhà vào hai thời điểm khác nhau, họ đều rất tập trung vào công việc nhưng lại quá cô đơn trong cuộc sống hiện tại mà không hiểu vì sao. Phương tiện duy nhất của họ là những cánh thư xuyên thời gian





500 days of Summer

Phim kể về cô gái Summer Finn (Zooey Deschanel) là một cô gái xinh đẹp không tin vào tình yêu, xem đó như một cuộc dạo chơi và Tom Hansen (Joseph Gordon-Levitt) thì lại luôn tin vào định mệnh, duyên số.

500 ngày ở bên Sumer là khoảng thời gian Tom hạnh phúc nhất. Tom nghĩ mình đã phá tan lớp băng trong trái tim cô. Nhưng cuối cùng Summer đã nói lời chia tay không có một lý do, nhanh và bất ngờ như khi cô đến.







Her

Theodore là một nhà văn cô đơn, hướng nội, làm nghề viết thư tình cho những người gặp khó khăn trong việc biểu lộ cảm xúc. Trầm cảm và chán nản sau khi ly dị vợ, Theodore đã rơi tình yêu với Samantha, một hệ điều hành máy tính có trí thông minh nhân tạo và khả năng học hỏi, giao tiếp như con người. Dù chuyện tình kỳ quặc này đã không thể kéo dài mãi nhưng chính Samantha đã giúp Theodore vượt qua được quá khứ và hướng tới tương lai tươi sáng hơn.





45 Years

Câu chuyện xoay quanh những biến cố đời thường của một cặp vợ chồng già. Đang chuẩn bị kỷ niệm 45 năm ngày cưới, người chồng bất ngờ nhận được lá thư thông báo rằng xác của người bạn gái năm xưa được tìm thấy ở núi Alps. Thông tin này làm xáo trộn cuộc sống của đôi vợ chồng và dần hé lộ những bí mật.





Great Gasby



Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết vĩ đại cùng tên của đại văn hào F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby đưa người xem trở về nước Mỹ phồn hoa những năm 1920 với bao phù phiếm và ảo mộng.

Giữa thành phố Long Island, Nick Carraway bị cuốn hút bởi lối sống bí ẩn và xa hoa của người hàng xóm Jay Gatsby (Leonardo DiCaprio). Không ai biết Gatsby là ai, anh ta đến từ đâu. Không ai từng gặp Gatsby ngoài đời. Tất cả những gì thiên hạ biết về anh chỉ là tòa dinh thự lộng lẫy và những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng...





Love, Rosie

Phim bắt đầu từ tình bạn thời thơ ấu của Rosie (Lily Collins) và Alex (Sam Claflin), họ sẵn sàng chia sẻ mọi điều riêng tư, thầm kín nhất. Cùng ấp ủ giấc mơ sang Mỹ học đại học.

Bất ngờ Roise mang bầu sau một đêm dạ tiệc và mọi kế hoạch tan vỡ. Sau bao biến cố và khi đã bước qua tuổi trẻ bồng bột, họ lại tìm về với nhau và biến tình bạn thành tình yêu dù lúc này Roise đã là bà mẹ một con.