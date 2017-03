10 bộ phim lãng mạn nhất cho ngày lễ Valentine

1. You’ve Got Mail

Đây là một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng với hai vai chính do Tom Hanks và Meg Ryan diễn xuất. Phim là chuyện rất thực tế về một thế hệ @ với cả hai thế giới, ảo và thực. Joe Fox (Tom Hanks) và Kathleen Kelly (Meg Ryan), hai người bạn online gặp nhau trên một chatbox và chưa từng gặp gỡ. Những trao đổi tâm tình hàng ngày qua email làm hai người bạn ngày càng gắn bó và thân thiết. Trong hai thế giới ảo và thực có cả vui buồn, xúc cảm, yêu thương, nhưng để nhận ra cái “thực” trong thế giới ảo và đưa cái ảo ra cuộc sống thực lại là cả một vấn đề lớn.

2. Hitch

Chuyên gia tư vấn tình yêu Hitch (Will Smith) phải lòng nữ phóng viên Sara (Eva Mendes). Sara lại là người được sếp giao nhiệm vụ điều tra về mối tình giữa cô đào Allegra Cole và anh chàng Albert thô kệch. Điều tra về Albert Brennaman, Sara phát hiện ra đây chính là một khách hàng của Hitch. Những hiểu lầm, giận dỗi theo đó phát sinh… Liệu chuyên gia tình yêu có gỡ rối được cho chính mình?

3. The Way We Were

Cặp đôi Barbra Streisand và Robert Redford trong phim The Way We Were đã hóa thân trong những cảnh diễn thể hiện mối tình lãng mạn nhưng không kém phần đớn đau. Ca khúc trong phim cũng đặc biệt được yêu thích bởi sự lãng mạn của nó. Một bộ phim rất đáng xem trong ngày lễ Valentine.

4. Wuthering Heights (Đồi gió hú)

Dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn nổi tiếng Emily Brontë, bộ phim là câu chuyện tình bi thương giữa hai người không cùng giai cấp. Catherine Earnshaw là cô gái danh giá sống trên Đồi Gió Hú. Với tính cách tự do và phóng khoáng, cô yêu người gia nhân trầm tính Heathcliff. Nhưng vì sự cách biệt và mặc cảm mà cuối cùng Catherine lấy người đàn ông khác còn Heathcliff thì bỏ đi thật xa...Thời gian trôi qua, hai người gặp lại nhưng lúc này trong Heathcliff chỉ còn lòng hận thù với gia đình Earnshaw, anh đã biến cuộc sống trên Đồi Gió Hú trở thành bi kịch

5. Camille

Lấy bối cảnh ở Pháp vào thế kỉ 19, Camille nói về cô gái điếm hạng sang Marguerite Gautier (Greta Garbo) làm "bồ nhí" của ngài Nam tước de Varville (Henry Daniell) quê mùa, nhưng cô lại yêu người đàn ông khác. Marguerite từ bỏ cuộc sống sang trọng để chạy trốn cùng Armand (Robert Taylor), nhưng rồi lại trở lại với ngài Nam tước. Chỉ khi mắc phải bệnh lao, Marguerite mới nhận ra Armand chính là tình yêu thực sự của đời mình. Hai người đoàn tụ, và nàng chết trong vòng tay của chàng.

6. When Harry Met Sally

Harry Burns (Billy Crystal) và Sally Albright (Meg Ryan) là đôi bạn thân đã lâu. Họ hoàn toàn hiểu nhau, họ chính là một đôi bạn và một đôi tình nhân lý tưởng. Nhưng họ lại không tiến tới chỉ vì e sợ tình dục sẽ hủy hoại mối quan hệ tốt đẹp bấy lâu nay...

7. Love Story

Hai sinh viên trường Harvard là Jenny Cavelieri (Ali MacGraw) và Oliver Barrett (Ryan O'Neal) làm quen nhau ở trong thư viện, nơi Jenny đi làm thêm. Oliver xuất thân từ 1 gia đình quý tộc giàu có, còn Jenny là con của một người nhập cư gốc Ý. Vì quan hệ không "ngang tầm" nên bố mẹ Oliver không chấp nhận Oliver lấy Jenny. Với tình yêu mãnh liệt, Oliver tất nhiên vẫn lấy Jenny và chấp nhận chuyện bố mẹ từ mình.

Nhưng khi cuộc sống đã đầy đủ, thảnh thơi hơn, thì tin xấu đã ập xuống đôi trẻ: Jenny bị bệnh máu trắng. Để có tiền chữa bệnh cho vợ bằng những phương pháp tốt nhất có thể, Oliver 1 lần nữa bất chấp sự tự trọng của mình để đến vay tiền bố mẹ. Nhưng cuối cũng, mọi cố gắng của các bác sỹ cũng không cứu nổi Jenny...

8. West Side Story

West Side Story dài 152 phút dựa trên vở kịch cùng tên công diễn từ năm 1957 tại Broadway do hãng United Artists sản xuất và phát hành. Phim được đề cử 11 giải Oscar và chiến thắng ở 10 hạng mục. West Side Story được hình thành từ ý tưởng biến vở kịch cùng tên thành phim của nhà soạn nhạc Leonard Bemstein và biên đạo múa Jerome Robbins và đã trở thành hiện thực vào năm 1960. Tháng 10 năm 1961 thì được công chiếu và lập tức nổi tiếng trên toàn thế giới.

9. Annie Hall

Một bộ phim hài tình cảm của đạo diễn tài ba Woody Allen sản xuất năm 1977. Annie Hall phác họa chân dung cuộc chiến tranh giới tính tại nước Mỹ vào những năm 1970 và không hề có kết thúc hạnh phúc như mong đợi. Đột phá này đã đưa phim vào Top 100 phim hay nhất mọi thời của Viện phim Mỹ (AFI)

10. Casablanca

Rick - người đàn ông lạnh lùng và sắt đá gặp lại người yêu cũ (nàng Ilsa) khi đó đã có chồng. Tình yêu tưởng đã ngủ yên trong quá khứ một lần nữa bùng lên giữa hai người. Cuộc đấu tranh nội tâm và sự giằng xé giữa tình yêu và bổn phận tưởng chừng còn khốc liệt hơn cuộc chiến đang diễn ra xung quanh họ. Cuối cùng, Ilsa quyết định chôn vùi tình yêu mãnh liệt của mình để nguyện hết lòng chung thủy với chồng.