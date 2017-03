10 bộ phim "phải xem" của LHP Cannes 2009

"Up"

Đạo diễn: Pete Docter - Một người đàn ông có tên Carl thoát khỏi cuộc sống tù túng bằng một ngôi nhà bay nhờ hàng trăm quả bóng. Khi tới Nam Mỹ, ông bất ngờ phát hiện một cậu bé 8 tuổi trên "phương tiện" của mình.

Lý do: Bộ phim được chọn mở màn cho đêm liên hoan, hứa hẹn một tác phẩm hoạt hình xứng đáng giành giải Oscar.

"Drag Me To Hell"

Đạo diễn: Sam Raimi - Cuộc đời một nhân viên tín dụng tại ngân hàng đột nhiên trở nên tồi tệ sau khi cô từ chối gia hạn khoản vay cho một người phụ nữ. Tấm vé một chiều tới địa ngục dần mở ra với nữ nhân viên ngân hàng này.

Lý do: Sau nhiều năm mắc trong mạng nhện với loạt phim Người nhện 3 và 4, đạo diễn Sam Raimi trở lại với thể loại phim kinh dị. Bộ phim còn rất “thời sự” trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang suy thoái.

"Taking Woodstock"

Đạo diễn: Lý An (Ang Lee) - Một chàng trai hiến toàn bộ gia sản và khách sạn của cha mẹ anh cho những người phát triển trào lưu âm nhạc hippies Woodstock năm 1969.

Lý do: Những người phụ nữ Anh, những chiến binh Trung Quốc và giờ là những người theo trào lưu hippies những năm 1960 đều trở nên sống động dưới bàn tay của vị đạo diễn tài ba.

"Inglourious Basterds"

Đạo diễn: Quentin Tarantino - Trong thời Đức quốc xã xâm chiếm Pháp, một nhóm người lính Do thái đã lập nên đội Basterds, tìm cách chống lại kẻ thù.

Lý do: Nếu vị đạo diễn gạo cội may mắn, các vị giám khảo có thể sẽ trao Cành cọ vàng vào tay ông.

"Coco Chanel and Igor Stravinsky"

Đạo diễn: Jan Kounen - Chuyện tình ái được đồn đại giữa nhà thiết kế thời trang lừng danh Coco Chanel và nhà soạn nhạc Igor Stravinsky.

Lý do: Đạo diễn Kounen từng tạo dựng tên tuổi với những bộ phim như "Blueberry" và "Dobermann" cũng như những video ca nhạc. Bộ phim này cũng chứa đựng nội dung phong phú.

"Broken Embraces"

Đạo diễn: Pedro Almodovar - Lấy bối cảnh thế giới showbiz, bộ phim khai thác cuộc sống của bốn nhân vật gồm một diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất và nhà đầu tư.

Lý do: Bộ phim thể hiện sự kết hợp giữa phong cách làm phim kỳ diệu của Pedro cùng với kiểu làm phim tội phạm những năm 1940.

"Bright Star"

Đạo diễn: Jane Campion - Tình yêu đầy lãng mạn của nhà thơ thế kỷ 19 John Keats với Fanny Brawne trong suốt ba năm đã trở thành bi kịch sau cái chết bất ngờ ở tuổi 25 của John.

Lý do: Đạo diễn Jane Campion từng giành Cành cọ vàng và là một gương mặt yêu thích của Cannes.

"The Imaginarium of Doctor Parnassus"

Đạo diễn: Terry Gilliam - Một bộ phim rùng rợn đối với khán giả hiện đại kể về vị bác sĩ kỳ lạ có tên Parnassus.

Lý do: Đây là bộ phim cuối đời của diễn viên quá cố Heath Ledger.

"Antichrist"

Đạo diễn: Lars von Trier - Đôi vợ chồng thuê một nhà gỗ nhỏ trong rừng sau đám tang của đứa con, họ liên tiếp gặp những điều kỳ lạ.

Lý do: Bộ phim mang hơi hướng cổ điển nhưng không hề nhàm chán.

"The Thorn in the Heart"

Đạo diễn: Michel Gondry - Bộ phim kể về cuộc đời của một giáo viên ở vùng sâu nước Pháp những năm 1950 đến 1980.

Lý do: Bộ phim tài liệu hấp dẫn đối với người xem.