10 bộ phim xuất sắc nhất năm 2010

Another year, The fighter, Hereafter, Inception, The King’s speech, Shutter Island, The town, Toy story 3, True grit và Winter’s bone. NBR cũng chọn The social network (Mạng xã hội) là phim xuất sắc nhất năm 2010, một đánh giá rất gần với việc bộ phim này đầy khả năng đoạt giải Oscar 2011.



The social network nhận thêm 3 giải thưởng khác của NBR là Đạo diễn xuất sắc nhất (David Fincher), Chuyển thể kịch bản hay nhất dành cho Aaron Sorkin và Jesse Eisenberg - diễn viên vào vai người sáng lập Facebook - Mark Zuckerberg - nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Trong khi đó, giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về Lesley Manville (phim Another year). Bộ phim Pháp Of Gods and men nhận giải Phim nước ngoài xuất sắc nhất. Lễ trao giải NBR sẽ diễn ra tại New York (Mỹ) vào ngày 11.1.2011.





Theo Đ.T (TNO, Reuters)