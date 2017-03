10 cảnh nóng trên màn bạc gây tranh cãi nhất năm 2014

Tác phẩm gây sốc của đạo diễn người Đan Mạch - Lars von Trier - là câu chuyện về một phụ nữ mắc chứng cuồng dâm. Bộ phim tràn ngập cảnh sex táo bạo. Một trong số đó là cảnh của tài tử Shia LaBeouf và nữ diễn viên trẻ Stacy Martin. Tài tử Transformers sau đó đã bị bạn gái chia tay vì tuyên bố “sex thật” trong cảnh phim này.

2. Under the Skin

Trong sự nghiệp của mình, Scarlett Johansson đã tham gia vào khá nhiều cảnh nóng. Nhưng phải đến vai diễn ác quỷ đội lốt người trong bộ phim rùng rợn Under the Skin, kiều nữ này mới xuất hiện trong những cảnh khỏa thân và làm tình lộ 100% cơ thể.

3. 300: Rise of an Empire

Trong những bộ phim từng tham gia, Eva Green luôn có mặt trong các cảnh quay nóng bỏng. Trong năm qua, người đẹp nước Pháp góp mặt trong hai cảnh sex đáng nhớ nhất trong năm, trong đó có cảnh làm tình giữa nữ đô đốc Artemisia và mãnh tướng Themistocles trong bộ phim hành động - sử thi 300: Rise of an Empire. Cảnh phim này được đánh giá là dữ dội, hoang dại và có phần hơi bạo dâm.

4. Sin City: A Dame to Kill for

Những cảnh nóng gây tranh cãi tiếp theo của Eva Green trong năm 2014 xuất hiện ở bộ phim Sin City: A Dame to Kill for. Trong vai sát thủ Ava, cô có một số cảnh thiêu đốt màn bạc nhưng cũng đầy chất nghệ thuật khi được quay bằng phim đen trắng.

5. Gone Girl

Tác phẩm tâm lý - hình sự của đạo diễn David Fincher nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ nội dung ly kỳ, hấp dẫn và diễn xuất tuyệt vời của dàn diễn viên. Một trong những cảnh phim đáng nhớ của Gone Girl là cảnh làm tình giữa Amy (Rosamund Pike) và người tình Desi (Neil Patrick Harris). Cảnh quay này không quá nóng bỏng nhưng lại gây ấn tượng mạnh khi nó kết thúc bằng một cái chết đẫm máu.

6. Wild

Reese Witherspoon không xuất hiện nhiều trong các cảnh nóng nhưng cứ mỗi lần góp mặt, cô lại khiến cảnh phim đó để lại ấn tượng. Cảnh của minh tinh 38 tuổi trong bộ phim tâm lý Wild thể hiện cảm xúc mãnh liệt đúng với tính cách phóng khoáng và có phần nổi loạn của nhân vật mà Reese Witherspoon thủ vai. Để diễn xuất được chân thực, Witherspoon phải thuê một chuyên gia thôi miên giúp cô thực hiện cảnh quay này.

7. White Bird in a Blizzard

Sau một số vai diễn trong sáng trong các bộ phim dành cho lứa tuổi mới lớn, Shailene Woodley thử sức ở những bộ phim đòi hỏi khả năng diễn xuất cao hơn và cũng phải khoe thân nhiều hơn. Một trong số đó là tác phẩm độc lập White Bird in a Blizzard. Trong bộ phim này, người đẹp 23 tuổi có những cảnh quay yêu đương trên ghế và nóc xe hơi với bạn diễn Shiloh Fernandez.

8. Maps to the Stars

Robert Pattinson có những cảnh nóng với diễn viên đàn chị hơn anh 26 tuổi.

Cũng giống như Shailene Woodley, Robert Pattinson bắt đầu nhận những vai diễn nặng ký và góp mặt trong các cảnh quay nhạy cảm sau khi đạt được thành công với loạt phim Twilight. Trong Maps to the Stars, Pattinson vào vai một tài xế xe limo có đời sống tình ái phóng túng. Anh có một cảnh “giường chiếu” chớp nhoáng trên băng ghế sau của chiếc xe với diễn viên 54 tuổi Julianne Moore.

9. Inherent Vice

Hai năm liên tiếp, tài tử Joaquin Phoenix góp mặt trong những cảnh nóng ấn tượng nhất năm. Năm ngoái là trong bộ phim Her và năm nay là Inherent Vice. Đây là một cảnh sex trực diện, đầy khiêu khích với một cú máy dài tới 6 phút mà không hề bị ngắt quãng.

10. Welcome to New York

Đã ở tuổi 65 và sở hữu thân hình đồ sộ nhưng diễn viên gạo cội người Pháp - Gerard Depardieu - vẫn mạnh dạn thể hiện nhiều cảnh nóng và khỏa thân 100% trong bộ phim Welcome to New York.

Trong số nhiều cảnh giường chiếu của tác phẩm này, đáng chú ý nhất là cảnh nhân vật của Depardieu với một gái gọi. Cảnh phim này được đánh giá là lột tả một phần cuộc sống sa đọa và trác táng của nguyên mẫu Dominique Strauss-Kahn, người từng là giám đốc của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF trước khi mất chức vì bê bối tình dục.

Theo Thanh Hải/VNExpress