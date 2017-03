10 cuốn sách hay nhất năm 2009

Văn học hư cấu

- American Rust - Philipp Meyer

Cuốn tiểu thuyết kể về hai chàng trai trẻ nghèo đói bị tình nghi liên quan đến cái chết của một người đàn ông vô gia cư. Tác phẩm đánh thức lương tri của người đọc về một thế giới bị méo mó vì sự thất bại và nghèo đói.

- A gate at the stairs - Lorrie Moore

Một phản ánh sâu sắc về hôn nhân, cuộc sống gia đình, sự phân biệt chủng tộc, nạn bạo lực...

- The Museum of Innocence - Orhan Pamuk

Được coi là một câu chuyện tình lãng mạn, nhưng đây thực sự là tác phẩm phức tạp. Cuốn sách chứng minh Orhan Pamuk là một trong những nhà văn vĩ đại nhất ở thế hệ ông.

- The Stalin Epigram - Robert Littell

Một câu chuyện về nước Nga, về những nhà thơ Nga dưới thời Stalin.

Tác phẩm đoạt giải Booker nằm trong số những cuốn sách hay nhất năm 2009.

- Wolf Hall - Hilary Mantel

Cuốn sách tái hiện sự hỗn loạn của nước Anh dưới thời vua Henry VIII. Tác phẩm đoạt giải Booker 2009.

Văn học phi hư cấu

- Family Properties: Race, Real Estate, and the Exploitation of Black Urban America - Beryl Satter

Một cuốn sách khám phá những tác động của cuộc khủng hoảng tài chính đến khu vực phía Bắc nước Mỹ.

- Half the sky: Turning Oppression Into Opportunity for Women Worldwide - Nicholas D. Kristof và Sheryl WuDunn

Cuốn sách khiến độc giả phải mở to mắt đối diện với những vấn đề lớn của thế giới mà con người đang phải đương đầu.

- POPS: A Life of Louis Armstrong - Terry Teachout

Một cuốn tiểu sử xuất sắc được viết bằng thứ ngôn ngữ giàu tình yêu của Teachout.

- Stitches: A Memoir - David Small

Một hồi ký gia đình với những câu chuyện gây sốc.

- A strange evèntul history: The Dramatic Lives of Ellen Terry, Henry Irving, and Their Remarkable Families - Michael Holroyd

Câu chuyện thú vị về Ellen Terry và Henry Irving - nữ hoàng và vua của nền sân khấu Anh thế kỷ 19.



