10 hoa hậu châu Á từng đóng cảnh nóng

Hoa hậu Việt Nam năm 1992 vô tình bị lộ ảnh nóng khi quay phim.



Hà Kiều Anh và Chi Bảo trong Đẻ mướn.

2. Mai Phương Thúy



Mai Phương Thúy trong phim Âm tính.



3. Jennifer Phạm



Những chiếc lá thời gian

Jennifer Phạm và Quang Dũng trong Những chiếc lá thời gian.



4. Trà Ngọc Hằng





Trà Ngọc Hằng và Việt Dũng quay cảnh chăn gối trên phim truyền hình.



5. Diệp Ngọc Khanh









Hoa hậu Việt Nam năm 2006 từng gây xôn xao với những tin đồn không hay từ sau khi tham gia bộ phim Âm tính. Cô từng lên báo khẳng định mình đóng cảnh nóng không vì lăng xê bản thân. Trong phim, Mai Phương Thúy được giao vai một cô gái trẻ xinh đẹp đua đòi, sớm đoạt được vương miện người đẹp nhưng bị sa ngã vì đồng tiền. Sau khi dính vào con đường nghiện ngập, cuối cùng cô gái đã tìm được tình yêu đích thực nhưng cũng là lúc cô biết mình nhiễm HIV.Chính từ những cảnh quay nhân vật của Mai Phương Thúy bị đầu độc bằng thuốc kích dục để đưa lên giường, nhiều tin đồn xấu đã làm ảnh hưởng tới tên tuổi của Hoa hậu Việt Nam khi đó.Phạm Vũ Phượng Hoàng, thường gọi là Jennifer Phạm, là Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006. Cô nổi tiếng trong vai trò người dẫn chương trình và tham gia đóng phim. Trong bộ phim, cô đóng vai người tình xen vào giữa chuyện tình yêu giữa Quang Dũng và Việt Trinh. Quang Dũng vào vai một chàng trai sang xứ người làm ăn, bất ngờ bị một cô gái tại trời Tây (nhân vật của Jennifer Phạm) quyến rũ dù ở quê nhà đang có người con gái yêu và chờ anh.Trong một cảnh quay tình ái, Jennifer Phạm chỉ mặc hờ hững chiếc khăn tắm che ngang ngực. Cô đã có nụ hôn say đắm với Quang Dũng - người sau này trở thành người chồng đầu tiên của cô ngoài đời.Á hậu Việt Nam toàn cầu và giải đồng siêu mẫu 2011 Trà Ngọc Hằng thường xuyên được nhắc đến với những bộ ảnh sexy. Bên cạnh đó, cô còn từng đóng cảnh nóng với Việt Dũng trong phim truyền hình Tiếng đàn kìm.Vào vai một cô gái con nhà giàu sống buông thả, nhân vật của Trà Ngọc Hằng phải trả giá bằng việc bị bạn trai lừa đảo. Cô đã có cảnh quay trên giường cùng bạn diễn Việt Dũng.Người đẹp đoạt danh hiệu á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu châu Á đầu tiên được tổ chức năm 1985 nổi tiếng với danh hiệu "nữ hoàng gợi cảm". Năm 1996, Diệp Ngọc Khanh kết hôn với doanh nhân giàu có. Trong thời gian những năm 90, cô đã quyết định tham gia nhiều phim cấp 3, trở thành nữ thần sexy của điện ảnh Hong Kong kể từ bộ phim Xin đừng kìm nén. Sau đó, người đẹp trở lại màn ảnh với những phim có giá trị nghệ thuật nhưng đến nay, quá khứ đóng phim nóng vẫn gắn liền với tên tuổi của cô.



Nữ thần sexy của điện ảnh Hong Kong những năm 90.

6. Địch Ba Lạp



Cựu hoa hậu Hong Kong năm 1973 chính là mẹ đẻ của nam ngôi sao Tạ Đình Phong. Thời trẻ, bà nổi tiếng xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành làm say tình những đại gia, ông trùm sừng sỏ. Đồng thời, bà cũng là nữ diễn viên dũng cảm cởi áo trong những cảnh khỏa thân của bộ phim Emmanuel Hong Kong sản xuất năm 1971.

Địch Ba Lạp trong Emmanuel Hong Kong.



7. Lâm Nhã Thi





Ảnh một thời của Lâm Nhã Thi.



8. Park Shi Yeon







Park Shi Yeon trên poster phim The Scent. Park Shi Yeon trên poster phim The Scent.

9. Sung Hyun Ah







Sung Hyun Ah trên poster phim Woman Is the Future of Man.

10. Kim Sung Ryeong





Người đẹp nổi lên từ sau cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc.



Theo Khám phá

Cựu hoa hậu Hong Kong dính đến nhiều scandal cảnh nóng nhất phải kể đến Lâm Nhã Thi. Người đẹp đăng quang năm 1997 từng một thời gắn liền với dòng phim nóng. Ngay sau khi những cảnh quay giữa cô và Cổ Thiên Lạc được ra mắt trong bộ phim Ngày tàn bão táp của Tà Hiếu, liên tiếp các tin đồn nảy sinh. 3 năm sau, những cảnh khỏa thân của người đẹp đóng phim này lại dấy lên những cơn bão dư luận mới.Park Shi Yeon bắt đầu theo học trường cao đẳng ở Mỹ vào năm 1998 với chuyên ngành Báo chí tại Đại học Long Island. Năm 2000, cô nghỉ học và bước vào cuộc thi Hoa hậu Seoul, giành ngôi vị người đẹp nhất, sau đó tham gia tiếp vào cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc. Cô còn nổi tiếng với biệt danh "hoa hậu dao kéo" vì sắc đẹp phẫu thuật thẩm mỹ.Người đẹp đang dính scandal sử dụng chất cấm này luôn được các đạo diễn giao cho những cảnh quay khoe hình thể gợi cảm. Trong Marine Boy hay The Scent, Park Shi Yeon đều bạo với những cảnh yêu 18+.Á hậu 2 cuộc thi hoa hậu Hàn Quốc năm 1994, giải người đẹp ảnh tại cuộc thi hoa hậu quốc tế năm 1994 đều xướng tên Sung Hyun Ah. Người đẹp sinh năm 1975 này còn là một diễn viên tên tuổi. Những cảnh quay cởi áo trong phim truyền hình Công chúa Ja Myung Go (năm 2009) hay phim điện ảnh Lover (năm 2005) và Woman Is the Future of Man (năm 2004) là những minh chứng rõ nét cho những lần hy sinh về nghệ thuật của Sung Hyun Ah.Kim Sung Ryeong lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc lần thứ 32 vào năm 1988 khi 21 tuổi. Xinh đẹp, sắc sảo, cô từng bước đặt chân vào làng giải trí một cách vững vàng với vai trò diễn viên. Cô từng được đạo diễn cảnh nóng trong phim điện ảnh 19+ The Servant.