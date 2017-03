10 nam diễn viên kiếm tiền "ác" nhất Hollywood

Forbes vừa công bố danh sách 10 nam diễn viên có thu nhập cao nhất Hollywood 2010. Kết quả có được dựa trên hàng loạt cuộc gặp gỡ với các nhà sản xuất, nhà quản lý, các luật sư, các hãng phim...



Theo đó, từ tháng 6/2009 đến tháng 6/2010, thu nhập của Johnny Depp lên đến 75 triệu đô la. Đồng nghĩa với con số cao ngất ngưởng này, ngôi sao của loạt phim "Cướp biển Ca-ri-bê" dẫn đầu danh sách những nam diễn viên có thu nhập cao nhất Hollywood 2010.

Có mặt trong top 10 còn có: Ben Stiller, Tom Hanks, Adam Sandler, Leonardo DiCaprio, Daniel Radcliffe, Robert Downey Jr., Tom Cruise, Brad Pitt, George Clooney. Theo Forbes, tổng thu nhập của 10 nam diễn viên được trả thù lao cao nhất Hollywood là 349 triệu đô la.

1. Johnny Depp: 75 triệu đô la

Bộ phim 3-D Alice in Wonderland có sự góp mặt của Johnny Depp đã đạt doanh thu hơn 1 tỉ đô la. Johnny còn được nhận mức thù lao không nhỏ khi tham gia phim The Tourist cùng Angelina Jolie trong mùa hè 2010.



2. Ben Stiller: 53 triệu đô la

Các phim có sự góp mặt của anh đã đạt doanh thu 2 tỉ đô la riêng tại thị trường Bắc Mỹ, giúp Ben trở thành một trong những ngôi sao có thu nhập cao nhất Hollywood. Ben cũng thu về khoản tiền đáng kể khi ký hợp đồng tham gia phần 3 của loạt phim Meet the Parents và lồng tiếng cho phim hoạt hình Megamind của DreamWorks.

3. Tom Hanks: 45 triệu đô la

Tom Hanks giành được vị trí thứ 3 phần lớn do thành công về mặt doanh thu của bộ phim Angels & Demons (phần 2 của phim Mật mã Da Vinci này đã thu về 485 triệu đô la trên toàn cầu trong mùa hè 2009). Thêm vào đó là khoản thù lao không nhỏ từ dự án phim Larry Crowne do anh viết kịch bản và đạo diễn sắp tới.

4. Adam Sandler: 40 triệu đô la

Sandler được xếp hạng 4 nhờ khoản cát-sê anh đuợc trả khi tham gia sản xuất cho các phim Mall Cop, Zookeeper.



5. Leonardo DiCaprio: 28 triệu đô la

Leo tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp hàng đầu với hàng loạt dự án phim nặng ký được giới phê bình đánh giá cao và thành công về mặt doanh thu. Đó là Shutter Island, bộ phim đáng dấu lần hợp tác thứ 4 giữa anh và đạo diễn lừng danh Martin Scorsese. Dù chỉ có kinh phí 80 triệu đô la nhưng Shutter Island đã thu về 300 triệu đô la trên toàn cầu. Bộ phim đang làm mưa làm gió trên toàn thế giới, Inception do Leo thủ vai chính cũng đã kịp thu về hơn 700 triệu đô la từ các phòng vé.



6. Daniel Radcliffe: 25 triệu đô la

Khoản cát-sê không nhỏ này đến từ những phần cuối cùng của loạt phim về cậu bé phù thuỷ Harry Potter do Daniel thủ vai chính. Đến nay, dù hai phần cuối cùng chưa ra mắt nhưng series phim Harry Potter đã thu về tổng cộng 5,4 tỉ đô la trên toàn cầu.



7. Robert Downey Jr.: 22 triệu đô la

Robert Downey Jr. được xếp vào hàng những nam diễn viên giàu có nhất Hollywood nhờ thành công về doanh thu của hai bộ phim Iron Man và Sherlock Holmes. Riêng loạt phim Iron Man đã thu về hơn 1 tỉ đô la trên toàn cầu.



8. Tom Cruise: 22 triệu đô la

Sự nghiệp của Tom có lẽ không còn ở đỉnh cao nhưng ở Hollywood nhưng anh vẫn là ngôi sao ở tốp dẫn đầu với khoản thù lao không ít từ Knight and Day và sắp tới là Mission: Impossible 4.



9. Brad Pitt: 20 triệu đô la

Nguồn thu của Brad Pitt phần lớn dựa vào doanh thu của phim Inglourious Basterds (vai chính) và Eat, Pray, Love (vai trò nhà sản xuất).



10. George Clooney: 19 triệu đô la

Clooney giành nốt suất cuối cùng trong top 10 nhờ thành công của Up in the Air, bộ phim đã mang về cho anh đề cử Oscar 2010 cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Up in the Air dù chỉ có kinh phí 25 triệu đô la nhưng đã thu về 163 triệu đô la.

Theo Hoàng Vy (VNN / Forbes)